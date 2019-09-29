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تعرف على رد اتحاد الكرة لـ"الكاف" فى أزمة الزمالك ومباريات الدوري...

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جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي خلال الساعات المقبلة –كاف – يتضمن الرد فيه على عدم إقامة مباراة الزمالك وجينراسيون بطل السنغال بالقاهرة .

 

تابع مسئولو اتحاد الكرة لـ " الخليج 365" الكاف يشترط حضور الجماهير فى مباريات أفريقيا ، وبالتالي أضطررنا إلى إقامة مباراة الزمالك فى الإسكندرية لحضور الجماهير و نفس الامر للأهلي و المصري اللذان لعبا مباراتهما فى افريقيا ببرج العرب وليس بالقاهرة ، أما المباريات التى لعبت فى بالقاهرة فجميعها بدون جمهور.

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أرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا للاتحاد المصرى عن الأزمة الدائرة الخاصة بمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال ، ووفقا للخطاب المرسل أن الكاف يدرس الموقف بعدما أدرك أن مباريات محلية في الدوري المصري أقيمت بالقاهرة مثل انبي أمام طلائع الجيش فى استاد بتروسبورت واف سي مصر وأسوان باستاد الكلية الحربية والمقاولون أمام سموحة في استاد المقاولون العرب.

 

أطلق الحكم المالى محمدوا كيتا، صافرته معلنًا فوز الزمالك بنتيجة 3/0 بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، بهذه النتيجة يتأهل الفريق الأبيض رسميًا لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث خسر من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2/1، ثم فاز فى لقاء العودة بنتيجة 3/0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4/2 بمجموع المباراتين.

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