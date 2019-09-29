شكرا لقرائتكم والد توأم دجلة: اختارنا تمثيل مشرف لمصر فى إيطاليا وابلغنا اتحاد الكرة بذلك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كذًب ممدوح الصلح والد التوأمتان جيهان ونهى ممدوح لاعبتي فريق وادي دجلة لكرة القدم النسائية، ادعاءات مسئولو منتخب الكرة النسائية، بأن نجلتيه هربتا من تمثيل المنتخب فى المعسكر الأخير، وتمردتا على الانضمام للمنتخب الوطنى للسيدات تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف.

وكان مصدر فى منتخب مصر للكرة النسائية قد صرح أمس بأن اللاعبتان سيتم التحقيق معهما بواسطة الشئون القانونية بالاتحاد بسبب تمردهما على الفريق والغياب بدون اذن عن المعسكر وعدم الانضمام لسيدات الفراعنة.

وقال الصلح ردا على هذه الإدعاءات :" أنا لبنانى الجنسية وحصلت على الجنسية المصرية، ووالدة نجلتى جيهان ونهى إيطالية الأصل، وكل حياتنا فى إيطاليا سواء أعمالنا الخاصة أو دراسة نجلتى، واخترنا من فترة طويلة تمثيل منتخب إيطاليا للسيدات، وهذا ما تتيحه لنا لوائح الفيفا الحاكمة لعمل جميع الاتحادات الأهلية ومنها اتحاد الكرة المصري.

وقال والد التوأمتان :" تلقينا فاكسا رسميا بدعوة اللاعبتان لمعسكر المنتخب الوطنى للسيدات، لكنى تواصلت مع مسئولو الاتحاد وأبلغتهم برغبتنا فى تمثيل منتخب إيطاليا وصناعة اسم مشرف لمصر وللمصريين فى الملاعب الإيطالية، وبالفعل تلقينا عروض من أكبر الأندية الإيطالية للعب ضمن صفوفها.

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وتابع:"جيهان ونهى لن يتغيبان عن معسكر المتتخب ولكننا قد ابلغنا مسؤلو الفريق القومي منذ ايام عن اسباب عدم انضمامهما للمعسكر وتفهموا على الفور هذا الامر خاصة انهن سيتنقلان الى الدوري الإيطالي قريبا".

واشار:"بناتى يدرسان الهندسة في الجامعة البريطانيه وسيكملان دراستهن في ايطاليا العام المقبل.. ولدينا خطة واضحة وصريحة ونرغب في لعبهن في المنتخب الايطالي مثلما فعل المصري ستيفان الشعراوي "كريم صبري الشعراوي" لاعب اسي ميلان وروما الأسبق.. عظيم ان يرتبط اسماء ابنائي بالمنتخب الايطالي ويذكر ان هناك مصريتان يلعبان هناك".

وأوضح ، :"منتخب مصر كبير وعظيم ويكفى ان يكون محمد صلاح مصريا.. هذه الازمه مرينا بيها من قبل ابان وجود سحر الهواري وتفهمت حينها هذا الامر خاصة ان الاتحاد الدولي يتيح لحاملي الجنسيات المزدوجة حرية الإختيار على كافة الاصعدة والأعمار المختلفة".

وأشار الصلح، :"ابنائي لعبوا من قبل للمنتخب الوطني تحت 17 عاما واذا كنا نرغب في عدم الانضمام له ما ارسلناهم الى المعسكر.. بالمناسبة والدتهما ايطالية الجنسية وليست حاصلة عليها كما قيل او اشاع وأنا لبناني الاصل ولكني حصلت على الجنسية المصرية".