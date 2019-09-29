شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون فوت .. الحكم يعلن فوز الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعقب اعلان الحكم انتهاء المباراة، قام الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، بإقامة تقسيمة بين اللاعبين فى إطار الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، على برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثانة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
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