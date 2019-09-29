شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون فوت .. الحكم يعلن فوز الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الحكم المالى محمدوا كيتا، فوز الزمالك بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى غياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

وبذلك تأهل الزمالك لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث خسر الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغال فى مباراة الذهاب بنتيجة 2/1، ثم فاز فى لقاء العودة بنتيجة 2/0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين.

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وطان الزمالك، قد نزل أرض الملعب، وانتظر وصول الفريق السنغالى لمدة 20 دقيقة، قبل أن يطلق الحكم المالى صافرته معلنً انسحاب جينيراسيون من اللقاء.

وتمسك الفريق السنغالي بموقفه رافضًا السفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.

وعقب اعلان الحكم انتهاء المباراة، قام الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، بإقامة تقسيمة بين اللاعبين فى إطار الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، على برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثانة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.