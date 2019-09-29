شكرا لقرائتكم كاف: ندرس موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون بعد إقامة مباريات محلية بالقاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بخصوص الأزمة الدائرة الخاصة بمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال.

وأطلق الحكم التشادي محمدو كيتا، صافرته معلنًا فوز الزمالك بنتيجة 3/0 بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، بهذه النتيجة يتأهل الفريق الأبيض رسميًا لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث خسر من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2/1، ثم فاز فى لقاء العودة بنتيجة 3/0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4/2 بمجموع المباراتين.

وفقا للخطاب المرسل أن الكاف يدرس الموقف بعدما أدرك أن مباريات محلية في الدوري المصري بالقاهرة مثل انبي أمام طلائع الجيش فى استاد بتروسبورت واف سي مصر وأسوان باستاد الكلية الحربية والمقاولون أمام سموحة في استاد المقاولون العرب.

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شدد الاتحاد الأفريقى على أن الموضوع سوف يتم عرضه على لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لاتخاذ القرار النهائى.