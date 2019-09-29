شكرا لقرائتكم الزمالك يقضى وقته فى لعب بالكرة انتظارًا لإعلان انسحاب جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتمسك الفريق السنغالي بموقفه رافضًا السفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.
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