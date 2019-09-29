شكرا لقرائتكم الزمالك يقضى وقته فى لعب بالكرة انتظارًا لإعلان انسحاب جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الـ 20 دقيقة التى ينتظرها طاقم حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، لإعلان انسحاب الأخير لعدم حضوره، وجود أحاديث جانبية بين الحاضرين، كما قام لاعبو الزمالك بخوض تقسيمات مصغرة على أرض ملعب برج العرب، بجانب التسديد على المرمى الذى يحرسه محمد عواد.

ويتواجد فريق الزمالك على أرض ملعب برج العرب، لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

وتمسك الفريق السنغالي بموقفه رافضًا السفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.