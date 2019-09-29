شكرا لقرائتكم حازم إمام عن الدورى المصرى.. الأهلى والزمالك ما بيعرفوش يكسبو بسهولة زي زمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الكرة فى مصر و تحديدا الدوري تغيرت عن السابق بنسبة كبيرة.

تابع حازم إمام فى تصريحات لقناة ON SPORT " "الأهلى و الزمالك ما بيعرفوش يكسبو بسهولة زي زمان "فى السابق ، الأهلى و الزمالك كانا يستطيعان الفوز بكل سهولة على أي فريق و النتيجة قبل اللقاء كانت محسومة للقطبين ، ولكن الآن الوضع تغير بعد تدعيم أكثر من فريق بالدورى المصري بلاعبين مميزين مثل بيراميدز ومن قبله المصري و الإسماعيلي و الاتحاد سموحه.

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أضاف لاعب الزمالك السابق ، المستوي أصبح متقارب فى اللاعبين فى العديد من الأندية ولكن فى النهاية هذا الآمر يصب لصالح الكرة المصرية و المنتخبات والمنافسة بين أكثر من فريق أمر قوي .

أكد إمام أنه يتوقع أن يكون الدوري الحالي موسم 2019 – 2020 سيكون قوي وممتع والمنافسة ستكون طويلة و صعبة بين أكثر من فريق وفى النهاية هذا أمر إيجابي لصالح الكرة المصرية.