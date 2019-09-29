شكرا لقرائتكم حازم إمام عن الدورى المصرى.. الأهلى والزمالك ما بيعرفوش يكسبو بسهولة زي زمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف لاعب الزمالك السابق ، المستوي أصبح متقارب فى اللاعبين فى العديد من الأندية ولكن فى النهاية هذا الآمر يصب لصالح الكرة المصرية و المنتخبات والمنافسة بين أكثر من فريق أمر قوي .
أكد إمام أنه يتوقع أن يكون الدوري الحالي موسم 2019 – 2020 سيكون قوي وممتع والمنافسة ستكون طويلة و صعبة بين أكثر من فريق وفى النهاية هذا أمر إيجابي لصالح الكرة المصرية.
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