شكرا لقرائتكم جون انطوى يحرز هدف بيراميدز الأول فى شباك بلوزداد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وحل انطوى بدلا من إسلام عيسى كتغيير أول لبيراميدز فى الدقيقة 50 من عمر المباراة وقد بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى: أحمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: أحمد أيمن منصور وعبد الله بكري ومحمد حمدي ورجب بكار خط الوسط: إيريك تراوري وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وعمر جابر ومحمد فتحي خط الهجوم: محمد فاروق

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