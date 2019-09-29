شكرا لقرائتكم لاعبو الإسماعيلي: نتمنى استمرار مساندة الجماهير فى الهزائم قبل الانتصارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الشامى جناح الإسماعيلى على احقية فريقه فى التأهل لدور الــ16 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال بعد عبور عقبة أهلى بنى غازى الليبى.

وأضاف :”مواجهة الإياب كانت صعبة ، تركيزنا كان على تسجيل هدف من أجل حسم المباراة مبكرا وهو مالم يحالفنا التوفيق فيه”.

بينما قال أسامة إبراهيم :”ترتيبات الله هى الأفضل دائما كان من الممكن أن نسجل هدف ونستقبل أكثر من هدف ونودع البطولة ، لذلك أنا سعيد بتحقيق هدف الصعود”.

وأشار :”اتمنى من الجماهير الاستمرار بمساندتنا فى الهزائم قبل الانتصارات ، فهم الدافع الأساسى لنا فى تحقيق النتائج المميزة”.

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من جانبه صرح همام طارق بأهمية أن يكون الجميع على قلب رجل واحد من أجل الوصول لأبعد مدى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال والتى تعد الأقوى فى الوطن العربى.

فيما وجه إبراهيم أبو اليزيد الشكر للجماهير على مساندتها ،مشددا على أن ضرورة أن تكون البطولة العربية أكبر دافع لتحقيق نتائج على مستوى طموحات الفريق.

واختتم عبد الرحمن مجدى حديث اللاعبين بأن الفريق قد واجه عدة صعوبات بداية من الملعب ثم الجماهير الليبية ،مطالبا الجميع باستمرار المساندة للاستمرار فى الانتصارات.