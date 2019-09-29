شكرا لقرائتكم بسبب إدارة النصر.. إيقاف البلطان وتغريمه مالياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقفت لجنة الأخلاق والانضباط باتحاد القدم السعودي خالد البلطان رئيس نادي الشباب مباراة رسمية واحدة وفرضت عليه غرامة مالية بسبب الشكوى المقدمة من نادي النصر، كما غرمت جمهور اتحاد جدة بـ100 ألف ريال إثر إلقاء علب مياه في مباراة فريقها أمام الهلال الجولة قبل الماضية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت اللجنة إن نادي النصر رفع شكوى ضد خالد البلطان رئيس نادي الشباب، وهو ما تسبب بإيقافه مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال، كما فرضت ذات العقوبة المالية على جمهور النصر بعد إلقاء علب مياه على مضمار الملعب في مباراة فريقه مع الشباب.

وفرضت اللجنة غرامة مالية على اتحاد جدة قدرها 100 ألف ريال بعد إلقاء علب مياه في مباراة الفريق مع الهلال تجاه المنطقة الفنية المخصصة لنادي الاتحاد وحارس المرمى، وتم معاقبة أهلي جدة بدفع 10 آلاف ريال نظراً لتأخره بتقديم قائمة اللاعبين المشاركين في مباراة الفتح.