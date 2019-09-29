شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن تركي الفيصل يستقبل توماس باخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية والهيئة العامة للرياضة، توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في جدة يوم الأحد. وحضر باخ اجتماع مجلس إدارة اللجنة برئاسة الأمير عبدالعزيز، والذي تم خلاله تقديم عرض تفصيلي عن مستجدات الحركة الأولمبية السعودية والرؤية المستقبلية لبرامجها.

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