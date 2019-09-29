شكرا لقرائتكم الاتفاق يستعيد الربيعي قبل مواجهة الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد خالد العطوي خدمات المدافع سعيد الربيعي قبل مواجهة الهلال الدورية نهاية الأسبوع الجاري، بعدما تعافى اللاعب من إصابته وشارك في التدريبات الجماعية يوم الأحد.

ونشر حساب الاتفاق على "تويتر" صور اللاعب المدافع (26 عاماً) في حديث داخل أرضية الملعب مع مدربه السعودي خالد العطوي، عقب استئناف التدريبات بعد الإجازة التي منحها المدرب للاعبيه.

ولم يشارك الربيعي في أية مباراة للاتفاق خلال الموسم الجاري، لكنه لعب الموسم الماضي 18 مواجهة في الدوري سجل خلالها هدفين.