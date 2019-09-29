شكرا لقرائتكم النصر يطلب من اتحاد القدم تحديد موعد "السوبر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالبت إدارة النصر الاتحاد السعودي لكرة القدم بتحديد موعد مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة التي ستجمع الفريق مع التعاون وذلك في خطاب رسمي بعثته يوم الأحد. وقالت إدارة صفوان السويكت أنها طلبت من الاتحاد السعودي تحديد موعد المباراة لترتيب برنامج الفريق خلال الموسم الجاري. وحقق النصر دوري كأس محمد بن سلمان الموسم الماضي، فيما هزم التعاون نظيره اتحاد جدة ليخطف كأس الملك شهر مايو الماضي.

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