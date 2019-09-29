بعد انسحاب بطل السنغال.. الحكم المالي ينهي مباراة الزمالك وجينيراسيون

الموجز

أنهى المالي محمدوا كيتا حكم لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا مباراة الفريقين بعد مرور 20 دقيقة لعدم تواجد الفريق السنغالي، لاعتراضه على خوض المباراة على ملعب برج العرب اليوم، حيث كان يريد خوض المباراة أمس على ملعب بتروسبورت.

ورفضت بعثة جينيراسيون السنغالي، التحرك إلى ملعب برج العرب، من أجل خوض مباراة الزمالك، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تمسكوا بموقفهم.

وتوجه الفريق السنغال إلي ملعب "بتروسبورت" يوم الجمعة لملعب اللقاء لخوض مرانه الأخير عليه ولكن مسؤولي الاستاد رفضوا السماح لهم بالدخول بسبب عدم حجز الزمالك الملعب للفريق الضيف، كما توجه يوم السبت في نفس موعد المباراة السابق للملعب وحرر محضر اثبات حالة بخصوص حضوره في الموعد المحدد سلفًا للقاء.

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وحاول الاتحاد المصري التدخل لإيجاد حل لتلك الأزمة من خلال المدير التنفيذي للجبلاية وليد العطار والذي حاول التفاوض مع النادي السنغالي لخوض اللقاء، ولكن الأخير رفض وتمسك بموقفه وهدد بتصعيد الأزمة، كما غادر رئيس النادي القاهرة وتوجه لفرنسا ليؤكد بشكل واضح أن الفريق لن يخوض المباراة مساء اليوم.

وتشير المادة 16 من لائحة المسابقات الإفريقية للأندية، إنه في حال عدم حضور أي فريق للمباراة لأي سبب إلا في حالات الضرورة القصوى المقبولة من اللجنة المنظمة، يتم احتساب الفريق الغائب خاسرا ويخرج من المسابقة، ووفقًا لذلك يعتبر الزمالك فائزًا في هذه الحالة ويتأهل لدور المجموعات.