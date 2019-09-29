التفاصيل الكاملة لأزمة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.. وتحرك داخل لجان الكاف.. وتواجد طاقم التحكيم بأرض الملعب

الموجز

لا تزال أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي تُسيطر علي الساحة الكروية في مصر، بعدما رفض بطل السنغال خوض مباراة إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية، بسبب تغيير موعد وملعب المباراة المحدد سلفًا، وأصبح الفريق الضيف على أعتاب الانسحاب من البطولة القارية.

بداية الأزمة

بداية الأزمة جاءت بعدما حدد الزمالك يوم 28 سبتمبر موعدا لمباراة جينيراسيون فوت، على أن يقام اللقاء في ملعب بتروسبورت بالقاهرة وتم اخطار النادي السنغالي بالموعد المحدد، ولدواع أمنية، اضطر مسؤولو الزمالك لطلب تعديل موعد وملعب اللقاء، ليقام يوم الأحد على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

خطاب من الكاف لجينيراسيون فوت السنغالي بشأن تعديل موعد لقاء الزمالك

وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك، عن إرسال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خطاب لجينيراسيون فوت، يفيد بإقامة اللقاء يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية، لكن الفريق السنغالي رفض السفر للاسكندرية، وتمسك بإقامة المباراة في موعدها يوم السبت على ملعب بتروسبورت.

"بتروسبورت" يرفض استقبال جينيراسيون فوت السنغالي

وتوجه الفريق السنغال إلي ملعب "بتروسبورت" يوم الجمعة لملعب اللقاء لخوض مرانه الأخير عليه ولكن مسؤولي الاستاد رفضوا السماح لهم بالدخول بسبب عدم حجز الزمالك الملعب للفريق الضيف، كما توجه يوم السبت في نفس موعد المباراة السابق للملعب وحرر محضر اثبات حالة بخصوص حضوره في الموعد المحدد سلفًا للقاء.

وحاول الاتحاد المصري التدخل لإيجاد حل لتلك الأزمة من خلال المدير التنفيذي للجبلاية وليد العطار والذي حاول التفاوض مع النادي السنغالي لخوض اللقاء، ولكن الأخير رفض وتمسك بموقفه وهدد بتصعيد الأزمة، كما غادر رئيس النادي القاهرة وتوجه لفرنسا ليؤكد بشكل واضح أن الفريق لن يخوض المباراة مساء اليوم.

وتشير المادة 16 من لائحة المسابقات الإفريقية للأندية، إنه في حال عدم حضور أي فريق للمباراة لأي سبب إلا في حالات الضرورة القصوى المقبولة من اللجنة المنظمة، يتم احتساب الفريق الغائب خاسرا ويخرج من المسابقة، ووفقًا لذلك يعتبر الزمالك فائزًا في هذه الحالة ويتأهل لدور المجموعات.

انفراجة في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

وسافر رئيس نادي جينيراسيون فوت والمدير الفني إلى برج العرب، في انتظار تحرك اللاعبين إلى ملعب المباراة.

كشف النيجيري أوساسو أوبايوانا صحفي بي بي سي وورلد فوتبول، عن تطور جديد في أزمة الزمالك وجينيراسيون السنغالي.

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وقال أوساسو أن هناك تحرك عاجل داخل لجان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لحل أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد أوساسو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" إن رئيس لجنة المسابقات سامسون أدامو خاطب لجنة الأندية لمعرفة الموقف النهائي للمباراة".

وطلب رئيس المسابقات بالكاف من لجنة الأندية اتخاذ قرار عاجل حيال الأزمة، حتى تستطيع لجنة المسابقات "للتحرك بأسرع وقت ممكن".

ووصف خطاب أدامو تغيير مكان المباراة بـ"الظرف القهري" على الزمالك.

وكان مراقب المباراة قد قام بتسجيل غياب مندوبي الفريق السنغالي في محضر الاجتماع الرسمي، عن الاجتماع الفني للقاء، وتم الاتفاق على ذهاب الزمالك لملعب برج العرب في موعد المباراة المحدد في الثامنة من مساء الأحد.

وسينتظر الزمالك حضور فريق جينيراسيون فوت، والمرجح ألا يحدث في ظل رفض الفريق السنغالي خوض المباراة واستعداده للسفر إلى بلده.

وكان مادي توري رئيس الفريق السنغالي قد خرج بتصريحات نارية لقناة GFTV أمس السبت قائلا: "السبب الأمني الذي قدمه النادي المصري لدعم طلبه أمر وهمي. القرار الآن متروك للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. سنترك القاهرة يوم الأحد في الساعة السادسة مساء".

تواجد طاقم التحكيم

ويتواجد حاليًا في برج العرب طاقم تحكيم المباراة، وكذلك الزمالك وبعض من الجماهير من أجل بدء المباراة، وفي عدم وصول بعثة الفريق السنغالي ملعب برج العرب سيتم إلغاء المباراة بعد بدءها بـ20 دقيقة وإحتسابها للزمالك، على أن ينتظر الزمالك وبطل السنغال قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم النهائي.

ووصل جزء من بعثة جينيراسيون بطل السنغال إلى أديس أبابا ترانزيت من أجل التوجه إلى العاصمة السنغالية داكار بعد رفضهم خوض مباراة الزمالك في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد مع الجزء المتواجد بأديس أبابا الآن أمادي توري رئيس النادي وكذلك قائد الفريق تايليو دياو الذي أكد للوطن سبورت أنهم في إنتظار الطائرة المتوجه إلى داكار من أجل المغادرة إلى بلادهم.