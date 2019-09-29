البرلمان يتدخل.. طلب إحاطة بشأن خسارة محمد صلاح جائزة «الأفضل» بالعالم

الموجز

تقدم النائب السيد حجازي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لتوجيهه إلى وزارة الشباب والرياضة بِشأن عدم تصويت مصر لمحمد صلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم.

وقال حجازي، في تصريحات نقها موقع "صدى البلد" اليوم، إن محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونجم نادي ليفربول خسر 10 نقاط كاملة في صراعه على جائزة "الأفضل"، مؤكدًا على ضرورة فتح تحقيق عاجل حول عدم تصويت مصر لنجمها العالمي صلاح.

وأشار حجازي الى أنه سيقوم بتقديم هذا الطلب خلال دور الانعقاد القادم بشأن هذا الأمر وإخبار مجلس النواب والرأي العام بنتائج التحقيقات حول هذا الشأن وتحويله الي اللجنة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد دعا مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر 2019.

وتعليقاً على الأزمة، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيان رسمي من أجل الرد على الأزمة الدائرة حول التلاعب في تصويت جائزة أفضل لاعب في العالم the best والتي توج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأعرب الاتحاد في بيانه عن شعوره بخيبة الأمل لرؤية عدد التقارير في وسائل الإعلام التي تتساءل حول نزاهة عملية التصويت لجوائز الأفضل، وأنه يرى أن هذه التقارير غير عادلة ومضللة.

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وشدد على أنه يتم الإشراف على إجراءات التصويت لكل من الجوائز ومراقبتها من قبل مراقب مستقبل، وهو برايس ووترهاوس كوبرز في سويسرا.

وأشار الاتحاد إلى أنه لا يوجد أي شك فيما يخص صحة النتيجة، ولو كان هناك اي حالة هناك أي حالة مثيرة للشبهات، حتى لو لم تكن مؤثرة في نتيجة التصويت، سيقوم الفيفا بالتحقيق وتطبيق العقوبات طالما كان الأمر ضروريا.

وكان المدير الفني للمنتخب السوداني قد أكد في تصريحات سابقة أنه لم يصوت لميسي في جائزة أفضل لاعب وأنه لم يختاره مثلما أعلن موقع "فيفا". كما نفى قائد منتخب نيكاراجوا أنه صوت في جوائز الاتحاد الدولي، لكن نتائج (فيفا) ذكرت أنه منح صوته لميسي.

وحدثت أزمة بشأن عدم اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم لتصويت الاتحاد المصري لكرة القدم ومدرب المنتخب، وقائد المنتخب، وهو ما اثر على ترتيب محمد صلاح.

وأوضح عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، خلال مؤتمر صحفي عقد لتقديم الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، أن التصويت تم يوم ١٥ من شهر أغسطس الماضى من خلال أحمد المحمدي كقائد لمنتخب مصر، وشوقي غريب كمدير للمنتخب الأولمبي بدلا من خافيير أجيري الذى تمت إقالته من قبل المجلس السابق عقب الإخفاق الذى تعرض له منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأضاف عمرو الجناينى أن الفيفا طلب التأكد من التصويت وكانت الأزمة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان يرغب في توقيع المدير التنفيذي للاتحاد في ذلك الوقت وهو ثروت سويلم، ولكن هذا لم يحدث ولذلك لم يتم اعتماد صوت مصر.