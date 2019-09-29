مرسيليا يخطط لإقالة مديره الرياضي زوبيزاريتا قبل إنقضاء عقده









اسماء السيد - تخطط إدارة أولمبيك مرسيليا الفرنسي لإقالة المدير الرياضي بالنادي الإسباني اندوني زوبيزاريتا قبل انقضاء عقده في عام 2021 وذلك على خلفية فشل الصفقات التي أبرمها خلال الانتقالات الصيفية المنصرمة .

وكات إدارة النادي الفرنسي قد أبدت عدم رضاها عن الاستقطابات التي اجراها الإداري الإسباني هذا الصيف، حيث لم ينجح اصحابها في تقديم الإضافة اللازمة للفريق.

ووفقا لما اوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن المالك الجديد للنادي رجل الأعمال الأميركي فرانك ماكورت غير متحمس لبقاء زوبيزاريتا في منصب المدير الرياضي ، إلا ان رغبته بإقالته تصطدم بالعقد الذي يربط الإسباني بالنادي و الممتد حتى عام 2021 .

يشار الى أن زوبيزاريتا قد تولى منصب المدير الرياضي بنادي أولمبيك مرسيليا في عام 2016 بعدما استقال من ذات المنصب في نادي برشلونة الإسباني ، حيث أجرى عدة تعاقدات مؤثرة لصالح النادي الفرنسي ساهمت في وصول الفريق إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي عام 2018 الذي خسره أمام اتلتيكو مدريد الإسباني.