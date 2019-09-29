بايرن ميونيخ يؤكد مجدداً اهتمامه بالتعاقد مع ليروي ساني









اسماء السيد - جددت إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني اهتمامها بالتعاقد مع مواطنها ليروي سانيه جناح نادي مانشستر سيتي الغائب عن الملاعب منذ مطلع شهر أغسطس الماضي أثر تعرضه للإصابة أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية الإنكليزية.

وأوضح رئيس النادي اولي هونيس الذي سيترك منصبه في شهر نوفمبر القادم في تصريحات لموقع "بلانيت فوتبول" قائلاً :" يتعين على إدارة النادي الجديدة ان تجتمع شهر يناير او فبراير القادم لاتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد مع ليروي ساني على ضوء تعافيه من الإصابة التي تعرض لها".

هذا وتكشف تصريحات هونيس بأن تعافي ساني من إصابته وعودته لمستواه سيحددان مصيره باللعب لصالح بايرن ميونيخ من عدمه .

يشار الى أن إدارة بايرن ميونيخ مستعدة بضم ساني لصفوف الفريق في حال استعاد عافيته و لياقته ، خاصة ان تاريخ انقضاء عقده مع مانشستر سيتي قد قارب على الانتهاء وتحديداً في شهر يونيو من عام 2021 مما يفرض على إدارة الأخير تخفيض سعر انتقال اللاعب لتفادي رحيله مجاناً بعدما رفض تجديد عقده.