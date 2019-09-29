خماسية ليستر تقوده للمركز الثالث في الدوري الإنكليزي









اسماء السيد - صعد ليستر سيتي للمركز الثالث بفوزه على ضيفه نيوكاسل يونايتد 5-صفر المنقوص عدديا الاحد، وذلك في المرحلة السابعة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وافتتح ليستر، بطل الدوري عام 2016، التسجيل عبر مدافعه البرتغالي ريكاردو بيريرا الذي تحول إلى مهاجم، بعدما حصل على الكرة من منتصف الملعب واخترق دفاع نيوكاسل بدون أن يعترضه أي لاعب، فدخل منطقة الجزاء وسدد كرة ارضية في شباك الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا (16).

واستفاد ليستر من النقص العددي في صفوف ضيفه الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 43 بعد طرد المدافع أيزك هايدن، فأضاف رباعية بفضل المهاجم جايمي فاردي (54 و64)، والنيجيري ويلفريد نديدي (90)، وبالنيران الصديقة عبر المدافع الويلزي بول دوميت (57 خطأ في مرمى فريقه).

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وحقق ليستر، الذي يشرف على تدريبه الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز المدير الفني السابق لليفربول، فوزه الثالث تواليا في جميع المسابقات (فاز على لوتون 3-صفر في الدور الثالث من كأس الرابطة وعلى توتنهام 2-1 في المرحلة السادسة)، والرابع هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارة، رافعا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث الموقت بانتظار ختام المرحلة الإثنين بلقاء مانشستر يونايتد وأرسنال.

في المقابل مني نيوكاسل بخسارته الرابعة وتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الاخير.

ملخص مباراة ليستر سيتي ونيوكاسل: