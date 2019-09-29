الكويت تختار تشكيلتها لمباراة الأردن في التصفيات المزدوجة









اسماء السيد - اختار الجهاز الفني الجديد لمنتخب الكويت في كرة القدم، بقيادة ثامر عناد، تشكيلته لمباراة الأردن في 10 تشرين الأول/أكتوبر ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وضمت القائمة التي تغادر البلاد الخميس متوجهة إلى العاصمة الأردنية عمّان، 24 لاعباً هم سليمان عبدالغفور وحسين كنكوني وحميد القلاف لحراسة المرمى، فهد الهاجري وفهد حمود وحمد حربي ومساعد طراد وعامر المعتوق وضاري سعيد ومحمد فريح ومشاري غنام للدفاع، بدر المطوع وفهد الأنصاري وأحمد الظفيري ورضا هاني وسلطان العنزي وشريدة الشريدة وعبدالله البريكي وفيصل زايد ومبارك الفنيني وعمر حبيتر للوسط، فيصل عجب وحسين الموسوي ويوسف ناصر للهجوم.

وجرى استبعاد أربعة لاعبين لأسباب متفرقة هم علي خلف، خالد إبراهيم، سامي الصانع ومحمد خالد.

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ويضم الجهاز الفني المكلف بقيادة "الأزرق" في مواجهة الأردن بالاضافة إلى عناد (49 عاما)، كلاً من الكرواتي بوجو زراتكو مساعداً للمدرب، التونسي خليل الجبابلي اختصاصياً للياقة البدنية والأحمال، وسمير دشتي مدرباً للحراس.

وجاء إعفاء الجهاز الفني السابق بقيادة الكرواتي روميو يوزاك، بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها منتخب الكويت أمام ضيفه الأسترالي صفر-3 في الجولة الثانية من التصفيات، في 10 أيلول/سبتمبر الجاري.

وتتساوى أربعة منتخبات في صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط ويفصل بينها فارق الأهداف، حيث تحتل الكويت المركز الأول (من مباراتين) أمام أستراليا (مباراة واحدة) والأردن (مباراة واحدة) ونيبال (مباراتين)، فيما تتذيل تايوان الترتيب من دون نقاط من مباراتين.