“تردد قناة أون سبورت on sport على نايل سات الناقلة متشات الدوري والكأس المصري

تردد قناة أون سبورت on sport والتي تقام اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وذلك ضمن مباريات الدور 32 من البطولة الأفريقية لأبطال الدوري، وتجدر الإشارة أن كأس هذا البطولة يفتقده المارد الأحمر من عام 2013، فهل يضع النادي الأهلي حد لهذا الأمر ويقتنص كأس البطولة في موسمها الحالي.

يدخل النادي الأهلي مباراة اليوم ضد كانو سبورت الغيني Kanu Sport حيص يستضيف ملعب مالابو الجديد مباراة الليلة، وسنتابع معكم من خلال هذا التقرير بث مباشر لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت في ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتجدر الإِشارة إلى أن المارد الأحمر استطاع الوصول للدور للنهائي مرتين خلال الستة أعوام الماضية، إلا أنه خسر اللقب وكأس البطولة أمام الوداد البيضاوي المغربي، وكذلك أمام الترجي الرياضي التونسي.

بطاقة مباراة الأهلي اليوم ضد كانو سبورت “القنوات الناقلة” on sport