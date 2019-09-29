شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون يتفقدون ملعب برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام طاقم حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، المكون محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني، بتفقد أرضية ملعب استاد برج العرب.

ووصل الزمالك منذ قليل إلى ملعب برج العرب، وينتظر وصول الفريق السنغالى من أجل خوض المباراة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

ومازال الفريق السنغالي متمسكًا بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.