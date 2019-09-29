شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤكد اعتماد المراقب التشادى لفوز الأبيض 3 / 0 على جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤولو الزمالك المتواجدين فى ملعب برج العرب، إنه طبقاً للائحة يعتبر الفريق الأبيض فائزاً 3 / 0 على جينيراسيون فوت السنغالى، بعد انسحاب الأخير من لقاء الفريقان الذى كان مقرر له مساء اليوم، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

وتواجد فريق الزمالك اليوم فى ملعب برج العرب منتظرا جينيراسيون السنغالى قبل أن يطلق الحكم المالى محمدوا كيتا، صافرته معلنًا فوز الفريق الأبض بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، حيث نزل الزمالك أرض الملعب، وانتظر وصول الفريق السنغالى لمدة 20 دقيقة، قبل أن يطلق الحكم المالى صافرته معلنًا انسحاب جينيراسيون من اللقاء بعدما تمسك الفريق السنغالي بموقفه رافضًا التواجد فى برج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.

وعقب إعلان الحكم انتهاء المباراة، قام الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، بإقامة تقسيمة بين اللاعبين فى إطار الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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وكشف حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون بجانب مراقب المباراة التشادى صالح قدرى عن إرسالهم تقريرا بشأن تلك الأحداث إلى الاتحاد الإفريقى للإعلان الرسمى عن القرار الذى أكدت الصفحة الرسمية للنادى الأبيض إنه يقضى بتأهل الفريق لدور المجموعات.

وأخطر المراقب، مسؤولى الزمالك قبل مغادرته للملعب إن اللائحة تقتضى بفوز الأبيض 3 / 0.