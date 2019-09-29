شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم شباب بلوزداد بهدف ويتأهل لدور الـ32 مكرر للكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق بيراميدز فى صناعة ريمونتادا تاريخية بعدما حقق فوزا مثيرا على شباب بلوزداد الجزائرى خارج ملعبه بهدف مقابل للاشئ احرزه جون أنطوى فى الدقيقة 56 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما بالجزائر فى إياب دور الـ32 الأول للكونفيدرالية الأفريقية .

كان فريق شباب بلوزداد قد تعادل فى القاهرة أمام بيراميدز بهدف لمثله ، إلا أن الاخير نجح فى الفوز بالجزائر بهدف ليتأهل لدور الـ32 مكرر من البطولة .

وحل انطوى بدلا من إسلام عيسى كتغيير أول لبيراميدز فى الدقيقة 50 من عمر المباراة، ونجح فى إحراز هدف فريقه الوحيد من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ، وقد ضغط لاعبو الفريق الجزائرى فى الربع ساعة الثانية إلا أنه قابلهم دفاع مستميت من لاعبى بيراميدز ، وقد أشرك ديسابر المدير الفنى لبيراميدز نبيل دونجا بدلا من محمد فاروق فى الدقيقة 75 لتأمين الدفاع .

وفى الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة مال لاعبو بيراميدز للدفاع وضغط لاعبو بلوزداد لتحقيق التعادل ، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية معلنا عن فوز وتأهل بيراميدز لدور الـ32 مكرر للمرة الأولى فى تاريخه .

وقد بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

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خط الدفاع: أحمد أيمن منصور وعبد الله بكري ومحمد حمدي ورجب بكار

خط الوسط: إيريك تراوري وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وعمر جابر ومحمد فتحي

خط الهجوم: محمد فاروق