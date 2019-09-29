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جماهير الزمالك تظهر فى برج العرب رغم غياب جينيراسيون فوت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر عدد من جماهير الزمالك فى مدرجات استاد برج العرب، من أجل حضور مباراة "الأزمة" أمام جينيراسيون فوت السنغالى، المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

ووصل منذ قليل فريق الزمالك إلى ملعب برج العرب، وتفقد اللاعبون والجهاز الفنى أرضية الملعب، كما وصل طاقم الحكام المكلف بإدارة المباراة، وكذلك المراقب، فى الوقت الذى لم تصل فيه بعثة الفريق السنغالى.

 

 

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ويدير مباراة الزمالك ضد جينيراسيون طاقم تحكيم بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني.

 

يذكر أن النادى السنغالي مازال يتمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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