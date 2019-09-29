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شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تظهر فى برج العرب رغم غياب جينيراسيون فوت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر عدد من جماهير الزمالك فى مدرجات استاد برج العرب، من أجل حضور مباراة "الأزمة" أمام جينيراسيون فوت السنغالى، المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.
ويدير مباراة الزمالك ضد جينيراسيون طاقم تحكيم بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني.
يذكر أن النادى السنغالي مازال يتمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.
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