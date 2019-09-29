شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحكم يطلق صافرة انطلاق مباراة الزمالك فى غياب جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الحكم المالى محمدوا كيتا صافرة انطلاق مباراة الزمالك، فى ظل غياب فريق جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة المقرر انطلاقها حاليًا، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.
وينتظر فريق الزمالك إطلاق الحكم محمدوا كيتا صافرته بعد مرور20 دقيقة من الإنتظار، ليعلن انسحاب الفريق السنغالى، وفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2/0، وكان الزمالك خسر فى مباراة الذهاب من جينيراسيون فوت بنتيجة 2/1، ليتأهل لدور الـ 16 بدورى الأبطال رسيمًا بعد الفوز بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين.
ومازال الفريق السنغالى متمسكًا بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد السلام، عبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، فرجانى ساسى، محمود شيكابالا.
خط الهجوم: خالد بوطيب، مصطفى محمد.
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