75 دقيقة .. بيراميدز يتقدم على شباب بلوزداد بهدف انطوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال بيراميدز متقدما على شباب بلوزداد بهدف مقابل للاشئ احرزه جون أنطوى فى الدقيقة 56 من عمر المباراة المقامة بينهما بالجزائر فى إياب دور الـ32 الأول للكونفيدرالية الأفريقية . وحل انطوى بدلا من إسلام عيسى كتغيير أول لبيراميدز فى الدقيقة 50 من عمر المباراة، ونجح فى إحراز هدف فريقه الوحيد من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ، وقد ضغط لاعبو الفريق الجزائرى فى الربع ساعة الثانية إلا أنه قابلهم دفاع مستميت من لاعبى بيراميدز ، وقد أشرك ديسابر المدير الفنى لبيراميدز نبيل دونجا بدلا من محمد فاروق فى الدقيقة 75 لتأمين الدفاع . وقد بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى: أحمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: أحمد أيمن منصور وعبد الله بكري ومحمد حمدي ورجب بكار خط الوسط: إيريك تراوري وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وعمر جابر ومحمد فتحي خط الهجوم: محمد فاروق

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