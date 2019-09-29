شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزمالك يخوض مرانا فى برج العرب بعد الغاء لقاء جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الزمالك تحت قيادة الصربى ميتشو، مراناً على ملعب برح العرب بعد إعلان الحكم إلغاء مباراة الفريق الابيض أمام جينيرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ لدوري ابطال افريقيا.

وأطلق الحكم المالى محمدوا كيتا، صافرته معلنًا فوز الزمالك بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا ووفقا للصفحة الرسمية لنادى الزمالك إن بانسحاب جينيراسيون يتأهل الفريق الأبيض رسميًا لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ونزل الزمالك أرض الملعب، وانتظر وصول الفريق السنغالى لمدة 20 دقيقة، قبل أن يطلق الحكم المالى صافرته معلنًا انسحاب جينيراسيون من اللقاء وتمسك الفريق السنغالي بموقفه رافضًا السفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.

وعقب اعلان الحكم انتهاء المباراة، قام الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، بإقامة تقسيمة بين اللاعبين فى إطار الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، على برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثانة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.