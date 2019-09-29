أول رد من الزمالك على خطاب الكاف بتعليق نتيجة مباراة جينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

علق نادي الزمالك على خطاب الكاف المرسل بدراسة موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعد علم الكاف بإقامة 3 مباريات بالدوري في القاهرة خلال الفترة من 26 لـ28 سبتمبر الجاري.

وأكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن موقف الفريق الأبيض سليم تماما فيما يخص مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور ال٣٢ لبطولة دوري ابطال افريقيا بعد غياب الفريق السنغالي عن المباراة.

وشدد في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، على أن خطاب الكاف بدراسة موقف المباراة لن يكون متعلقا بتأهل الزمالك لدور المجموعات لأن الأمر سيتعلق بتحديد عقوبة الفريق السنغالي بنسبة كبيرة لانسحابه من المباراة.

وأضاف أنور، أن نقل المباراة لبرج العرب بناء على قرار الأمن وليس بناء على طلب الزمالك.

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ودلل على وجود المراقب والحكام في ملعب المباراة، معتبرًا ذلك أكبر دليل على صحة موقف الفريق الأبيض.

وأوضح أن مراقب المباراة اخطر اللاعبين بأن المباراة سيتم احتسابها لصالح الزمالك بالانسحاب.

ولم يحضر فريق جينيراسيون السنغالي لملعب برج العرب، متمسكا بخوض المباراة في الملعب والتوقيت المحدد مسبقا يوم السبت على ملعب بتروسبورت.

واحتسب الحكم المباراة بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة، وانسحاب الفريق السنغالي.