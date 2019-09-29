الخليج 365 يكشف كواليس مكالمة بركات وفضل مع صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

تواصل محمد بركات مدير المنتخب، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب، لدعمه بعد أزمة التصويت بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح مصدر رفض الكشف عن اسمه لـ"الخليج 365"، أن بركات وفضل وعدا صلاح بتوفير كافة سبل الراحة في معسكرات المنتخب.

وأكد الثنائي فضل وبركات، أن اللجنة الخماسية وجهاز المنتخب ليسوا ضده، وإنما يعملون على تنفيذ كافة طلباته للتركيز مع المنتخب الوطني

Advertisements

ولم يرسل اتحاد الكرة، وقائد المنتخب، أصواتهما لاختيار أفضل لاعب في العالم.

وحل صلاح رابعا بعد ليونيل ميسي، وفيرجيل فان دايك، وكرستيانو رونالدو، في جائزة "ذا بيست".

وتولى حسام البدري الإدارة الفنية للمنتخب الوطني، فيما ضم الجهاز الفني أحمد أيوب، وطارق مصطفى، وسيد معوض، وأيمن طاهر مدربا للحراس، ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب، ومحمد بركات مديرا للمنتخب، وأنيس الشعلالي للإعداد البدني.