الزمالك يخوض مرانًا في برج العرب بعد إلغاء مباراة جينيرسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: قرر الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، خوض الفريق تدريب على ملعب برح العرب بعد اعلان الحكم لالغاء مباراة الفريق الابيض امام جينيرسيون فوت السنغالي في اياب دور ال٣٢ لدوري أبطال أفريقيا. وقرر طاقم التحكيم المالي المكلف بإدارة مباراة الزمالك وجينيرسيون السنغالي إلغاء المباراة بعد عدم وصول الفريق السنغالي للملعب بعد مرور ٢٠ دقيقة على موعد بداية اللقاء. وبعد إلغاء المباراة، اصبح الزمالك فائزا بالانسحاب لعدم وصول الفريق المنافس لملعب اللقاء. وتمسك بطل السنغال بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان مقررا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم اخطار رسمي من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.

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