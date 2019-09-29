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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:
أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطابًا اليوم الأحد بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، ونقلها من القاهرة إلى الإسكندرية، رغم خوض مباريات محلية بالعاصمة المصرية.
وقال الاتحاد الأفريقي في الخطاب الذي أصدره اليوم الأحد بتوقيع من السكرتير العام للاتحاد الأفريقي معاذ حجي "عقب التطورات التي وصلتنا بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت يدرس (كاف) الموقف بعدما أدرك أن مباريات محلية في الدوري المصري أقيمت بالقاهرة".
وأشار الاتحاد الأفريقي إلى مباريات إنبي أمام طلائع الجيش، بـ"بتروسبورت"، مصر إف سي وأسوان في ستاد الكلية الحربية، والمقاولون أمام سموحة في ستاد المقاولون أيام 26، و28 سبتمبر على الترتيب.
واختتم الاتحاد الأفريقي حديثه، قائلًا: "نود أن نبلغكم أن القرار النهائي بخصوص الزمالك وجينيراسيون سيتم إبلاغكم بها بمجرد اجتماع اللجان المسؤولة".
وقرر الاتحاد الأفريقي نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى ستاد الجيش ببرج العرب بعدما وصله خطاب من الأمن يؤكد صعوبة إقامة اللقاء بالقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. مستند من الكاف يعلق نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون بسبب إقامة 3 مباريات بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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