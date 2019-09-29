رسميًا.. انسحاب بطل السنغال.. وتأهل الزمالك لمجموعات أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:
انسحب فريق جينيراسيون فوت السنغالي من مواجهة فريق الزمالك في المباراة التي كانت من المقرر أن تقام على ملعب "برج العرب" في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ولم يحضر الفريق السنغالي إلى أرض الملعب، بعد تعديل موعد ومكان المباراة، ليرفض جينيراسيون خوض المواجهة، والتمسك بإقامتها في الموعد المحدد مسبقًا يوم السبت على ملعب بتروسبورت.
ويعتبر الفريق السنغالي منسحبًا بعد رفض الفريق السنغالي الذهاب إلى "برج العرب" لتحتسب النتيجة (3-0) لصالح الزمالك.
وكان الاتحاد الإفريقي "الكاف" وافق على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة ونقلها لبرج العرب بسبب الظروف الأمنية إلا أن الفريق السنغالي رفض الذهاب لبرج العرب.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز جينيراسيون بهدفين لهدف.
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