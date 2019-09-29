بيراميدز يُقصي شباب بلوزداد من الكونفدرالية ويتأهل للدور الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز خارج أرضه على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة هدف دون رد، في إطار إياب دور الـ32 الأول من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

الدقيقة 57، شهدت تقدم فريق بيراميدز بالهدف الأول عن طريق اللاعب جون أنتوي والذي دخل بديلا في الشوط الثاني، واستغل خطأ دفاعي ليسجل الهدف الأول.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في "الدفاع الجوي" بالقاهرة انتهت بالتعادل الإيجابي لكل فريق ليطالب بيراميدز بالفوز في لقاء الإياب أو التعادل بأكثر من هدف.

وبتلك النتيجة تأهل فريق بيراميدز إلى دور الـ 32 الثاني بالفوز على شباب بلوزداد في مجموع المباراتين.