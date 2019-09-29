بالفيديو.. بيراميدز يفوز على شباب بلوزداد في الكونفدرالية

خطف بيراميدز تأهلا تاريخيا لدور الـ32 مكرر من كأس الكونفدرالية بالفوز على شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في عقر داره خلال المباراة التي جمعتهما بملعب 5 يوليو. ونجح بيراميدز في تحقيق ريمونتادا أمام شباب بلوزداد بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي في المباراة التي جمعتهما بستاد الدفاع الجوي، ليتمكن الفريق المصري من التأهل لدور الـ32 مكرر من كأس الكونفدرالية في المشاركة الأولى له في القارة السمراء. واستغل جون أنطوي هفوة من مدافع شباب بلوزداد في الدقيقة 56 ليسددها المهاجم الغاني صاروخية في شباك الفريق الجزائري محرزا الهدف الأول لبيراميدز.

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