مفاجأة.. الكاف يرفض اعتماد نتيجة مباراة الإياب بين الزمالك وجينراسيون

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عدم اعتماد نتيجه المباراه بإنسحاب نادى جينراسيون فوت السنغالي، قد وأرسل خطاب الى الأتحاد المصرى لكره القدم يفيد بأنه علم أن أقيمت مباريات الأمس السبت فى القاهره ضمن مباريات الدورى المصرى .

وكان الحكم المالي محمدوا كيتا المكلف بإدارة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا نهاية اللقاء، وذلك بعد عدم حضور الفريق السنغالي إلى أرض الملعب.

ورفض الفريق السنغالي خوض اللقاء على ملعب

برج العرب كما قرر الاتحاد الإفريقي في خطابه.وحضر الزمالك إلى ملعب برج العرب وفقا لخطاب "كاف" بتأجيل المباراة ليوم الأحد وذلك رفقة طاقم التحكيم المالي المكلف بإدارة المباراة، وبعد انتهاء المدة القانونية "20 دقيقة" وعدم حضور الفريق السنغالي إلى أرض الملعب، أنهى محمدوا كيتا اللقاء رسميا بانسحاب جينيراسيون.