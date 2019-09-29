بيراميدز يفجر المفاجأة بفوزه على شباب الجزائر ويتأهل لدور الـ32 بالكونفدرالية

تأهل فريق بيراميدز لدور الـ32 " الثاني بالكونفدرالية الافريقية بعد تغلبه على شباب بلوزداد الجزائرى خارج ملعبه بهدف نظيف. احرز الهدف جون أنطوى فى الدقيقة 56 . وكان لقاء الذهاب بالقاهرة قد انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما. بهدف لكل منهما. ولعب جون انطوى بدلا من إسلام عيسى كتغيير أول لبيراميدز فى الدقيقة 50 ،ونجح فى إحراز هدف فريقه الوحيد من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء . خارج منطقة الجزاء . ضغط الفريق الجزائرى في الدقائق الاخيرة وودفع ديسابر المدير الفنى لبيراميدز نبيل دونجا بدلا من محمد فاروق فى الدقيقة 75 لتأمين الدفاع واستمات تالدفاع البيراميدزي في الدقائق الاخيرة ومنع المنافس من ادراك التعادل واللجوء لركلات الترجيح محققا فوزا ثمينا وتاهلا مستحقا.

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