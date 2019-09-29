ميتشو يتمسك بخوض الأساسيين التقسيمة ويضع نفسه كرأس حربة

تمسك الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بمشاركة الـ ١١ لاعبا الأساسيين في فريق واحد من أجل الحفاظ على التجانس والاستعداد للمباراة المقبلة امام مصر المقاصة بالقوة الضاربة.

وشهدت التقسيمة واقعة طريفة بخوض ميتشو مع اللاعبين التقسيمة كلاعب يشارك في مركز

رأس الحربة بالإضافة للجهاز المعاون معه مع البدلاء.

كان الحكم المالي محمدوا كيتا المكلف بإدارة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، أعلن نهاية اللقاء، وذلك بعد عدم

حضور الفريق السنغالي إلى أرض الملعب.ويرفض الفريق السنغالي خوض اللقاء على ملعب برج العرب كما قرر الاتحاد الإفريقي في خطابه.وحضر الزمالك إلى ملعب برج العرب وفقا لخطاب "كاف" وذلك رفقة طاقم التحكيم المالي المكلف بإدارة المباراة، وبعد انتهاء المدة القانونية "20 دقيقة" وعدم حضور الفريق السنغالي إلى أرض الملعب، أنهى محمدوا كيتا اللقاء رسميا بانسحاب جينيراسيون.