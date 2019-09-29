طرابزون سبورت يكتسح بشكتاش برباعية في الدوري التركي

حقق فريق طرابزون سبورت فوزًا كبيرًا علي نظيره بشكتاش باربعة اهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الاحد علي ملعب شينول جونيش ستاديوم ضمن الجولة السادسة من الدوري التركي .
سجل اهداف فريق طرابزون سبورت كلمن، دوروكان توكوز لاعببشكتاش بالخطأ في مرماه، وخوسيه سوزا في الكسندر سورلوت و أنطوني نواكايمي، في الدقائق 31، 42، 64، 88 على نحو الترتيب، بينما سجل لـ بشكتاش جوفين يالسين في الدقيقة 79.
الجدير بالذكر أن الدولي محمد النني لاعب المنتخب الوطني، يلعب ضمن صفوف بيشكتاش والذي لم يشارك بسسب الإيقاف الذي تعرض له.
وبهذه النتيجه يرتفع رصيد طرابزون سبورت الي النقطة التاسعه يحتل بها المركز الخامس بينما يتجمد رصيد بشكتاش خمسة نقاط يحتل بها المركز الخامس عشر .
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