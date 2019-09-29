قرر ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك خوض تقسيمة في ملعب برج العرب للزمالك بعد اعتبار نادي جينراسيون فوت السنغالي منسحبًا بعد عدم حضوره للمباراة. وكان الحكم المالي محمدوا كيتا المكلف بإدارة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، أعلن نهاية اللقاء، وذلك بعد عدم حضور الفريق السنغالي إلى أرض الملعب.

ويرفض الفريق السنغالي خوض اللقاء على ملعب برج العرب كما قرر الاتحاد الإفريقي في خطابه.

وحضر الزمالك إلى ملعب برج العرب وفقا لخطاب "كاف" وذلك رفقة طاقم التحكيم المالي المكلف بإدارة المباراة، وبعد انتهاء المدة القانونية "20 دقيقة" وعدم حضور الفريق السنغالي إلى أرض الملعب، أنهى محمدوا كيتا اللقاء رسميا بانسحاب جينيراسيون. الزمالك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، أعلن نهاية اللقاء، وذلك بعد عدم حضور الفريق السنغالي إلى أرض الملعب.ويرفض الفريق السنغالي خوض اللقاء على ملعب برج العرب كما قرر الاتحاد الإفريقي في خطابه.وحضر الزمالك إلى ملعب برج العرب وفقا لخطاب "كاف" وذلك رفقة طاقم التحكيم المالي المكلف بإدارة المباراة، وبعد انتهاء المدة القانونية "20 دقيقة" وعدم حضور الفريق السنغالي إلى أرض الملعب، أنهى محمدوا كيتا اللقاء رسميا بانسحاب جينيراسيون.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول قرار من ميتشو مدرب الزمالك بعد انسحاب جينيراسيون فوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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