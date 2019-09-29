رسميًا: تأهل الزمالك لدور المجموعات واعتبار جينيراسيون فوت منسحبًا

أعلن الحكم المالي محمدوا كيتا المكلف بإدارة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا نهاية اللقاء، وذلك بعد عدم حضور الفريق السنغالي إلى أرض الملعب.

وأعلن طاقم التحكيم ومراقب المباراة اعتماد النتيجة في ملفه بفوز الزمالك

على جينيراسيون وتاهل الزمالك لدوري المجموعات.ويرفض الفريق السنغالي خوض اللقاء على ملعب برج العرب كما قرر الاتحاد الإفريقي في خطابه.وحضر الزمالك إلى ملعب برج العرب وفقا لخطاب "كاف" وذلك رفقة طاقم التحكيم المالي المكلف بإدارة المباراة، وبعد انتهاء المدة القانونية "20 دقيقة" وعدم حضور الفريق السنغالي إلى أرض الملعب، أنهى محمدوا كيتا اللقاء رسميا بانسحاب جينيراسيون.ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد الإفريقي قرارا رسميا خلال الساعات المقبلة لحسم الملف بشكل نهائي، والتعرف بشكل رسمي على الفريق الصاعد لدور المجموعات بدوري الأبطال.

وكان جينيراسيون فاز على الزمالك في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.