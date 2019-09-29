الارشيف / اخبار الرياضه

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وجينيراسيون يوضح موقف المباراة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال طاقم التحكيم لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي لمحمود عبد الرازق شيكابالا بصفته قائد فريق الزمالك أنه سيتم الانتظار لمدة ٢٠ دقيقة من عمر المباراة، بعدها سيتم إنهاء

اللقاء لعدم حضور الفريق الآخر وتحتسب النتيجة لصالح الزمالك بهدفين نظيفين، ليخطر زملائه بالموقف في أرض الملعب.

وينتظر لاعبو نادي الزمالك مرور 20 دقيقة من موعد المباراة، الذي بدأ في الساعة الثامنة مساءً، بعد نزولهم لأرضية الملعب ، على ملعب الجيش ببرج العرب، من أجل إعلان التأهل بشكل رسمي.

وكان جينيراسيون فاز على الزمالك في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طاقم تحكيم مباراة الزمالك وجينيراسيون يوضح موقف المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا