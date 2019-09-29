طاقم تحكيم مباراة الزمالك وجينيراسيون يوضح موقف المباراة

قال طاقم التحكيم لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي لمحمود عبد الرازق شيكابالا بصفته قائد فريق الزمالك أنه سيتم الانتظار لمدة ٢٠ دقيقة من عمر المباراة، بعدها سيتم إنهاء

اللقاء لعدم حضور الفريق الآخر وتحتسب النتيجة لصالح الزمالك بهدفين نظيفين، ليخطر زملائه بالموقف في أرض الملعب.

وينتظر لاعبو نادي الزمالك مرور 20 دقيقة من موعد المباراة، الذي بدأ في الساعة الثامنة مساءً، بعد نزولهم لأرضية الملعب ، على ملعب الجيش ببرج العرب، من أجل إعلان التأهل بشكل رسمي.

وكان جينيراسيون فاز على الزمالك في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.