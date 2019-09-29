يقف لاعبو فريق الزمالك في أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك بعد رفض فريق جينيراسيون فوت السنغالي الحضور للملعب بعد نقل المباراة من ملعب بتروسبورت. بعد نقل المباراة من ملعب بتروسبورت. كما يقف الطاقم التحكيمي للمباراة بملعب برج العرب في ظل عدم حضور الفريق السنغالي للمباراة. في ظل عدم حضور الفريق السنغالي للمباراة. ومن المقرر أن ينتظر الطاقم التحكيمي انتهاء المهلة المحددة لعدم حضور الفريق المنافس لإعلان جينيراسيون منسحبًا من المباراة والزمالك فائزًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو الزمالك يقفون بملعب برج العرب بعد رفض جينيراسيون خوض المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.