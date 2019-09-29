طاقم تحكيم بلغاري لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأحد، تعيين الحكم البلغارى جيورجي كاباكوف لإدارة المباراة التي تجمع بين ريال مدريد الإسباني وكلوب بروج البلجيكي، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمنالجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويحتل كلوب بروج البلجيكي المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، خلف باريس سان جيرمانالفرنسي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يتذيل ريال مدريد لائحة الترتيب دون رصيد من النقاط.
وكان ريال مدريد خسر في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد، بينما تعادل كلوب بروج سلبيا مع جالطة سراي التركي.
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