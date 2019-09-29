أسوان ٩٩ يفوز على سموحة في دوري الجمهورية

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فاز فريق نادي أسوان مواليد ٩٩ على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعبه بالنادي، ضمن منافسات دوري الجمهورية 1999.
أحرز هدفي فريق أسوان كريم الطيب ليحصد أسوان أول ثلاث نقاط.
يذكر ان الجهاز الفنى يتكون من محمد درديرى مدير فنى، ضياء الدين إبراهيممدرب 1999، هيثم عبدالكريم مدرب 2001، محمود الحضرى مدرب حراس المرمى، أحمد فيصل مدير إدارى، أحمد عبدالمنعم إدارى فرق 99/2001 ، محمد حمدى عباس عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الناشئين.
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