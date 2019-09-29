الزمالك يتجاوز الكاف ويدعي تأهله إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا

ادعى نادي الزمالك تأهله إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2020/2019، مساء اليوم الأحد، دون خوض مباراة إياب دور الـ 32 أمام نادي جينيراسيون فوت السنغالي، وذلك عبر بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

واتجهت بعثة نادي الزمالك إلى ملعب الجيش في مدينة برج العرب، بعد عصر اليوم، لإثبات حضورهم في الموعد المحدد لمباراتهم أمام نادي جينيراسيون فوت، والتي كان مقررًا لها في تمام الساعة (20:00 بتوقيت القاهرة).

وعلمت إدارة الزمالك بأن الفريق السنغالي سيتغيب عن المباراة بسبب احتجاج مسؤوليه على قرار نقل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لمكان المباراة من ملعب بتروسبورت في القاهرة إلى ملعب برج العرب لأسباب أمنية.

وأراد رئيس الزمالك “مرتضى منصور” من إرسال لاعبيه إلى ملعب برج العرب، إثبات حالة أمام الرأي العام ولتأكيد إلتزامه بالموعد المحدد للمباراة أمام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، وشرعية تأهله إلى مرحلة دور المجموعات.

ولم ينشر الاتحاد الأفريقي “كاف” أية بيانات رسمية بخصوص المباراة عبر موقعه الرسمي حتى هذه اللحظة، ولم يؤكد تأهل الزمالك إلى مرحلة دور المجموعات بعد.

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مع ذلك قال الزمالك أن الفريق السنغالي انسحب في البيان الرسمي الذي نشره في تويتر.

وقال “إلغاء مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بعد انسحاب الفريق السنغالي، ليتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا”.

وكان الزمالك أعلن تشكيلته التي سيخوض بها المباراة، وجاءت على النحو التالي:

محمد عواد – محمود علاء – عبد السلام – عبد الله جمعة – حمدي النقاز – طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد عبد العزيز زيزو – شيكابالا – مصطفى محمد – خالد بوطيب.

ويتطلع مسؤولو نادي جينيراسيون فوت لتقديم شكوى رسمية ضد نادي الزمالك في الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية لإخلاله مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بلوائح دوري أبطال أفريقيا، والتي تنص على استبعاد الفريق الضيف من البطولة إذا قام بتغيير الملعب المتفق عليه قبل ساعات قليلة من المباراة، وهذا ما فعله الزمالك بحجة الظروف الأمنية.