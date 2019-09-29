اونلاين | yalla shoot - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر ON SPORTS كورة جول رابط الزمالك KOORAGOAL بلس LIVE

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، في المباراة النارية المرتقبة بينهما، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن إطار منافسات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ونعرض لكم في السطور التالية موعد مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغالي والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.

موعد مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغالي

تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة مساءًا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون

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يترقب عشاق الكرة الأفريقية بشكل عام، والمصرية خاصة، إذاعة المباراة الصعبة على القلعة البيضاء، ضمن منافسات الإياب لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك وجينيراسيون حصريًا عبر قناة ON SPORT، بتعليق حاتم بطيشة.

هدف كلا الفريقين من مباراة الزمالك ضد جينيراسيون

يسعى البرتغالي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإستغلال عاملي الأرض والجمهور القليل المقرر حضوره للمباراة، للفوز بالمباراة الصعبة أمام بطل السنغال الذي تمكن من مفاجأة الفارس الأبيض بالتغلب عليه في مباراة الذهاب، بينما يسعى بطل السنغال للخروج بنتيجة إيجابية ليحقق أولى أكبر مفاجأت البطولة الأفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب التي جمعت بين الزمالك ضد جينيراسيون

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ الخسارة أمام مضيفه جينيراسيون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب دور الـ32من البطولة، بعدما سجل مامي جوي، هدفي بطل السنغال في الدقائق 12، 68 من زمن المباراة، قبل أن يقلص مهاجم الفريق مصطفى محمد النتيجة بإحراز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 74 من زمن المباراة.