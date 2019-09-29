اونلاين | شووت won: مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر| كورة جول مباراة الزمالك الآن جودات متعددة ON LIVE SPORT

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يستضيف فريق الفارس الأبيض نظيره Generation Foot، مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في تمام الساعة الثامنة مساء، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن مباريات الإياب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يحتاج الزمالك للفوز بهدف دون رد، لتأهل رسميا لدور المجموعات من بطولة دوري الأبطال وتعويض نتيجة مباراة الذهاب والتي انتهت بهزيمة الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، الزمالك قادم من فوز مثير على الاتحاد السكندري بهدف دون رد أحرزه المهاجم الشاب الواعد مصطفى محمد وحصد أول ثلاثة نقاط له في الدوري العام.

ميتشو المدير الفني للزمالك استدعى 20 لاعبا للقاء اليوم وهم، محمد عواد - محمد أبو جبل - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد عنتر - أشرف بن شرقي - شيكابالا - إسلام جابر - مصطفى محمد، عمر السعيد، خالد بوطيب، كريم بامبو.

التشكيل المتوقع للزمالك ضد جينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا:-

حراسة المرمى: محمد عواد

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خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حمدي النقاز

خط الوسط: شيكابالا – فرجاني ساسي – طارق حامد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما

خط الهجوم: مصطفى محمد

موعد مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت والقنوات الناقلة لها:-

تبدأ مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس والجزائر، الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والصومال، الساعة التاسعة مساء بتوقيت الكويت وجزر القمر، الساعة العاشرة بتوقيت موريتانيا وغرينيتش، الساعة الحادية عشر بتوقيت دبي ومسقط، الساعة التاسعة بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، عبر فضائية أون سبورت المتاحة مجانا على القمر الصناعي نايل سات.