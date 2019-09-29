اونلاين | يلا شوت ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر KORA LIVE اون سبورت رابط ماتش الزمالك ON سبورت يوتيوب

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تنطلق مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019 في الثامنة مساء في مباراة العودة في دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي بث مباشر، حيث خسر الزمالك من جينيراسيون السنغالي بهدفين مقابل هدف في السنغال.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

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تنطلق مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Time Sport وOn Sport

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة الزمالك ضد جينيراسيون اليوم في دوري أبطال أفريقيا، حيث تُذاع المباراة في الثامنة مساءً في اليوم الأحد عبر شبكة قناة Time Sport وOn Sport باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد جينيراسيون على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة Time Sport وOn Sport

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