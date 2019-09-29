اونلاين | كورة لايف NOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون YALLA KORA كورة ستار رابط الزمالك رابط اون سبورت FIL GOAL جودة متعددة

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة الزمالك ضد جيني جينيراسون بث مباشر yalla shoot live يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، في المباراة النارية المرتقبة بينهما، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن إطار منافسات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ونعرض لكم في السطور التالية موعد مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغالي kora liveوالقنوات الناقلة لها في السطور التالية.

تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، kora on lineفي تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة مساءًا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون

يترقب عشاق الكرة الأفريقية بشكل عام، والمصرية خاصة، إذاعة المباراة الصعبة على القلعة البيضاء، ضمن منافسات الإياب لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك وجينيراسيون حصريًا عبر قناة ON SPORT، yalla kora live بتعليق حاتم بطيشة.

هدف كلا الفريقين من مباراة الزمالك ضد جينيراسيون

يسعى البرتغالي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإستغلال عاملي الأرض والجمهور القليل المقرر حضوره للمباراة، للفوز بالمباراة الصعبة أمام بطل السنغال الذي تمكن من مفاجأة الفارس الأبيض بالتغلب عليه في مباراة الذهاب، بينما يسعى بطل السنغال youtube liveللخروج بنتيجة إيجابية ليحقق أولى أكبر مفاجأت البطولة الأفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب التي جمعت بين الزمالك ضد جينيراسيون

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سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ الخسارة أمام مضيفه جينيراسيون،kora star بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب دور الـ32من البطولة، بعدما سجل مامي جوي، هدفي بطل السنغال في الدقائق 12، 68 من زمن المباراة، قبل أن يقلص مهاجم الفريق مصطفى محمد النتيجة بإحراز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتحقيق الفوز بنتيجة هدف دونyalla shoot 7asry رد لضمان التأهل لدور المجموعات بالبطولة، وفي حالة إحراز هدف من قبل الضيوف فسيحتاج الزمالك لإحراز هدفين لإدراك التعادل فقط، وثلاثة أهداف لخطف بطاقة العبور للدور القادم.

وجاء التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام نظيره جينيراسيون كالتالي: kora star

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الشافي.

في خط الوسط: أحمد سيد "زيزو"، فرجاني ساسي، شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويُبدي مسؤولي نادي جينيراسيون إصرارًا كبيرًا على عدم خوض لقاء الغد، إعتراضًا على تأجيله ونقله من ملعب بتروسبورت إلى ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، وإقامته مساء اليوم الأحد، بعدما كان مقررًا إقامته يوم السبت مساء أمس، ولكن الزمالك تلقى خطابًا ن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "فيفا"، بالموافقة على تأجيل المباراة ونقلها kora plus live.