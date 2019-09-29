اونلاين | كورة لايف zamalek NOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الزمالك ON SPORT YOUTUBE

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يستعد عشاق وجماهير نادي الزمالك؛ لمواجهة جديدة بدوري أبطال إفريقيا؛ عندما يستضيف جينراسيون فووت السنغالي؛ مساء اليوم في إياب دور ال32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا؛ تابع بث مباشر مباراة الزمالك ضد جينراسيون فووت بدوري الأبطال؛ عبر رابط كورة ستار KORA STAR.

ويحل جينراسيون فووت ضيفا على الزمالك؛ مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر؛ على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تقوده إلى دور المجموعات؛ شاهد كورة بلاس مباشر الزمالك ضد جينراسيون فووت السنغالي؛ رابط KORA PLUS.

وتنطلق مباراة الزمالك وجينيراسيون فووت السنغالي؛ في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة؛ والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة؛ بث مباشر الزمالك ضد جينراسيون فووت السنغالي عبر رابط كورة أونلاين KORA ONLINE.

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ومن المقرر أن تذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Time Sport وOn Sport المالك الحصري للمباراة.

وكان الزمالك بقيادة الصربي ميتشو؛ حقق نتيجة سلبية بالهزيمة أمام جينراسيون فووت؛ بهدفين مقابل هدف وحيد؛ ذهابا وأصبح مطالبت بتحقيق الفوز دون غيره حتى يصعد للأدوار المقبلة؛ مباراة الزمالك ضد جينراسيون فووت السنغالي؛ مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ عبر رابط يلا شووت بلس بدون تقطيع وبث حي ومباشر YALLA SHOOT PLUS؛ يلا كورة الزمالك يستضيف جينراسيون فووت السنغالي؛ رابط YALLA KORA.

ويمكنكم متابعة مباراة الزمالك ضد جينراسيون فووت السنغالي؛ عبر موقع الخليج 365 الرياضي بث حي ومباشر عبر رابط كورة لايف في دوري أبطال إفريقيا KORA LIVE؛ الأسطورة تابع لايف مباشر الزمالك ضد جينراسيون فووت في إياب دور ال32 لبطولة دور أبطال إفريقيا alostora.